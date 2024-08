Divulgação/Record Davi Brito choca ao revelar valor atual de seu patrimônio





Davi Brito, que ganhou R$ 2,92 milhões ao se tornar o campeão do BBB 24, reality da TV Globo, chocou o público ao revelar o valor estimado de seu patrimônio atual.

A revelação foi feita em entrevista a Rachel Sheherazade durante sua participação no "Domingo Record", que foi ao ar hoje (25). Segundo o baiano, ele acumula um patrimônio de mais de R$ 10 milhões.

"Multipliquei em poucos meses com o ramo imobiliário. Compra, venda, reforma, aluga, compra mais barato aqui, vende mais caro", explicou.

Davi abriu o jogo e contou que seu atual patrimônio pós-reality está avaliado em R$ 10 milhões





Davi disse ainda que é dono de dez propriedades, quatro localizadas em um mesmo condomínio.

Além disso, o ex-motorista de aplicativo afirmou que o prêmio do reality também deu para ajudar a sua família.

"Meu pai tem a casa dele, minha mãe tem o apartamento dela. Dei um prédio para a minha irmã há pouco tempo, para ela tomar conta e estabilizar a vida dela", contou.

