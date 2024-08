Reprodução/Instagram Preta Gil atualiza estado de saúde





Preta Gil, de 50 anos, gravou um vídeo neste domingo (25) para atualizar sobre seu estado de saúde após retomar o tratamento oncológico. A cantora contou que o câncer voltou em quatro lugares diferentes do corpo.



"Amores, vindo aqui falar com vocês. Como sempre eu fiz, desde o começo do meu diagnóstico, lá no ano passado, contar para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu tive um câncer no intestino que eu tratei, me curei dele, fui liberada pelos médicos completamente para seguir uma vida perto da normalidade - obviamente com a minha reabilitação - estava indo muito bem na minha reabilitação e tenho exames periódicos para serem feitos enquanto estiver em remissão", começou.

"Remissão é um período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário e foi o que aconteceu comigo: o meu câncer voltou em quatro lugares diferentes: eu tenho dois linfonodos, eu tenho uma metástase que fica no peritônio e um nódulo na ureter", completou.





Na legenda do vídeo, Preta pediu orações. "Amores, como sempre venho atualizar vocês sobre os últimos acontecimentos do meu tratamento. Continuem aqui comigo, orando e emanando energias positivas. Amo vocês!".

Nos comentários, os amigos famosos da artista expressou apoio à amiga. "Venceu uma vez e vencerá novamente!!! Estamos contigo!!", escreveu a jornalista Luciana Liviero.

"Nossos corações estão em oração por você", disse Pericles. "Meu amor, estamos daqui mandando vibrações positivas de cura!", escreveu Fabiana Karla.

