Tiago Ghidotti Dupla Chitãozinho e Xororó emociona público com apresentação histórica em Barretos

Na noite de sábado, 24 de agosto, a dupla Chitãozinho e Xororó encantou o público com uma apresentação memorável na 69ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos . Considerados lendas vivas do sertanejo, os irmãos subiram ao palco para um show que celebrou não apenas sua longa trajetória na música, mas também a tradição e cultura sertaneja que a Festa do Peão de Barretos representa.

Com um repertório que mesclou sucessos clássicos como “Evidências”, “Fio de Cabelo” e “No Rancho Fundo”, a dupla levou o público ao delírio, cantando em coro cada letra das canções que marcaram gerações. O show foi um dos mais aguardados do evento, que é conhecido por atrair grandes nomes do sertanejo, e a apresentação de Chitãozinho e Xororó não decepcionou.

Emocionados, os irmãos agradeceram o carinho dos fãs e destacaram a importância de estar de volta a Barretos, cidade que é um marco na carreira da dupla e no cenário da música sertaneja. “É sempre uma alegria e uma honra estar aqui em Barretos, essa festa que é a casa do sertanejo”, disse Chitãozinho durante o show. Xororó completou destacando a conexão especial que têm com o público de Barretos: “Aqui, cada vez que subimos ao palco, é como se estivéssemos em casa”.

A apresentação também contou com momentos de homenagem e nostalgia, especialmente quando a dupla dedicou a canção “Nuvem de Lágrimas” ao amigo e parceiro musical João Paulo, que faleceu em 1997. O público, tocado pela lembrança, aplaudiu de pé.

Com mais de 50 anos de carreira, Chitãozinho e Xororó continuam a ser uma das duplas mais influentes do Brasil, e seu show na Festa do Peão de Barretos foi mais uma prova de sua relevância e do amor que o público tem por eles.

A 69ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos segue até o dia 25 de agosto, trazendo uma programação repleta de atrações, incluindo outros grandes nomes da música sertaneja.

Fotos : Eduardo Martins / Brazil News

