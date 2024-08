Reprodução/Instagram Jojo Todynho posa seminua





A cantora Jojo Todynho, de 27 anos, tem impressionado os seguidores ao mostrar os resultados dos procedimentos cirúrgicos e estéticos que realizou nos últimos meses.





Após passar por uma abdominoplastia, a influenciadora mostrou a cinturinha sem a cinta pela primeira vez neste domingo (25).

A campeã de "A Fazenda", que perdeu mais de 50 kg após ter feito bariátrica, publicou um vídeo em formato de boomerang no Instagram em que aparece seminua no banheiro, onde posou em frente ao espelho coberta apenas por uma toalha.



"Nessas curvas", escreveu a funkeira ao exibir o novo shape. Nos últimos meses, a cantora está focada na rotina de exercícios físicos junto com a reeducação alimentar.

Além da abdominoplastia - que serve para remover o excesso de pele e afinar a cintura, Jojo ainda decidiu fazer redução das mamas. Ela trocou as próteses 1,05 litro de silicone para 600 ml.

