Jojo Toddynho exibe cintura fina após cirurgias

A cantora Jojo Toddynho mostrou, nesta quinta-feira (22), a cintura fina após os procedimentos cirurgicos que a funkeira realizou. A artista fez cirurgias nos seios e na barriga. Diariamente, ela divide com os seguidores o pós operatório, além de exibir a sua rotina na academia.



Após o procedimento, a voz de "Que Tiro Foi Esse" precisa usar uma cinta. Nas redes sociais, ela mostra o dia a dia do pós das cirurgias. "Gente, corset é M, mas eu estou com a cintura tão fina e tenho o tronco tão curto que fica dobrando!", afirmou a musicista.

"Ontem as meninas colocaram as placas. Eu boto uma fralda para não ficar batendo no peito", disse ela ao explicar para o público como os cuidados pós cirurgia são feitos. A artista possui a ajuda de amigos próximos para a recuperação.

Em agosto de 2024, Jojo Toddynho afirmou ter emagrecido mais de 60 kg desde que fez cirurgia bariátrica. Além do procedimento, a musa iniciou uma rotina intensa de exercícios físicos. Agora, ela possui uma dieta mais retrita.

Jojo Toddynho exibe cintura fina após cirurgias Reprodução: Instagram

"Ela [nutricionista de Jojo] falou assim para mim: 'Seus hábitos alimentares são prazer?' Eu falei que não. Eu vou fazer porque tenho que fazer. Estou fazendo forçado porque tenho que fazer, mas não é uma coisa que é do meu costume. Hoje vou sentar e almoçar, e vou comer frango e legumes. Vou comer p*ta, mas vou comer", contou ela ao podcast Casal Cast.

