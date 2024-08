Reprodução/Instagram Arthur Sousa relata susto com pane em voo da VoePass





O influenciador e humorista Arthur Sousa revelou ter passado por momentos de grande tensão em um avião da companhia VoePass neste sábado (24), em um voo com destino a Fernando de Noronha.

Ele contou aos quase 2 milhões de seguidores que a aeronave apresentou problemas técnicos no momento da decolagem. Segundo ele, a equipe da companhia aérea não teria conseguido identificar o problema.

Apesar do susto, Arthur relatou que conseguiu chegar em segurança. "Obrigado, meu Deus, por ter chegado em segurança", escreveu nos Stories do Instagram. "Tenso demais essa companhia VoePass (eles não estão permitindo marcar eles", acrescentou.

Em seguida, o influenciaador gravou uma sequência de Stories indignado com a companhia aérea. Segundo ele, é um "absurdo" a empresa continuar operando nessas condições. No dia 9 de agosto, um avião da VoePass caiu em Vinhedo (SP). O voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Ninguém sobreviveu.

"Parece que não é suficiente! O que tem acontecido com essa empresa e não tomam atitude decente com os passageiros. Eu sou doida de viajar nessa companhia aérea. Foi tenso. Bem delicada a situação. Ontem tive um voo com a VoePass para Fernando de Noronha. Já estávamos todos dentro do voo, já estávamos decolando, literalmente subindo. A aeronave teve que voltar para a posição para fazer manutenção porque o sistema simplesmente parou de funcionar. O sistema não respondia. A gente vai testar, é?", começou Arthur Sousa.

Revoltado, ele continuou: "Me pergunto: Vai esperar acontecer mais o que? Caiu um avião, outros tiveram problemas. Pelo menos nove estados tiveram voos cancelados e estão com essa fuleiragem (sic) com esses aviões. Vão esperar acontecer o pior? Outro avião cair para fazer alguma coisa?", questionou.



Falha no avião

De acordo com o humorista, os comissários justificaram inicialmente que o avião estava atrasado para decolar porque estavam esperando outros na fila. "Estávamos em um calor do car***** dentro da nave. Não tem ar condicionado. Está acabada, é uma carroça com um par de asas (...) Parecia que eu estava no inferno", relatou.

"Eles prenderam a gente por uma hora lá dentro com história de fila para decolar, e depois vieram dizer que o sistema da aeronave não estava respondendo, estavam fazendo a manutenção, não conseguiram encontrar o problema. Resumo, nem decolamos ontem, voamos hoje", continuou.

"Paguei dois mil reais somente um trecho. Somente a vinda. Só para vir para cá, porque para voltar, não volto, não", lamentou Arthur.

Voepass interrompe venda de passagens

Após o grave acidente aéreo ocorrido em Vinhedo, São Paulo, a companhia aérea Voepass suspendeu a venda de passagens e cancelou voos em diversos destinos até o fim de agosto. Entre os locais afetados estão Fortaleza, Natal e Fernando de Noronha, este último operado pela empresa em parceria com a Latam.

A empresa justificou a medida como parte de uma "reorganização da malha por contingenciamento", mas a situação tem gerado insatisfação entre os passageiros.

“Estamos trabalhando para minimizar transtornos aos nossos clientes. Todos os passageiros estão sendo alocados em outros voos. A Voepass trabalha arduamente para atender às expectativas de seus clientes e é solidária a eventuais queixas, que são consideradas para aprimorar a prestação de nossos serviços, e concentra o atendimento a elas em seus canais oficiais”, disse a companhia em nota.

