Reprodução Instagram - 24.8.2024 Maya Massafera na 25 de Março, em São Paulo

Maya Massafera, de 43 anos, surpreendeu o público na última sexta-feira (23). O motivo? Ter causado um tumulto na 25 de Março, uma das ruas de comércio mais movimentadas de São Paulo.



Acompanhada por uma equipe de seguranças, a influenciadora foi tietada pelos fãs que circulavam na rua e gerou um caos em meio aos admiradores. Maya resolveu ir até lá para comprar roupas e estipulou a quantia máxima de R$ 100 para as peças.



“Maya na 25 de março. Comprei vários looks de até R$ 100. Já usei alguns deles e estou doida para voltar até lá e comprar mais. Muita coisa linda”, escreveu ela como legenda do vídeo que publicou no Instagram. "Eu quero vários 'lookinhos'. Quero um look por 100 reais para usar em uma festa. Mas eu já vi tanta coisa legal, agora quero comprar outras coisas também", contou.



Nos comentários da postagem, os fãs de Massafera repercutiram o momento “gente como a gente” da artista. “Maya é do povão”, afirmou um internauta. “O melhor lugar para roupa é o Brás, mulher”, sugeriu outra. “Humildade e carisma em pessoa”, opinou uma terceira. “Diva acessível”, completou uma quarta. “Imagina ser tão rica no nível de tirar um dia para ser pobre?”, debochou ainda um quinto.

Assista:





