Reprodução/redes sociais Natália Toscano e o marido, Zé Neto

A esposa do cantor Zé Neto , da dupla sertaneja com Cristiano , Natália Toscano , vem sendo detonada nas redes sociais nesta sexta-feira (23) por uma publicação que compartilhou. A influenciadora digital publicou um post promovendo uma marca de roupas fitness, onde aparece com um sorriso na foto. Internautas a criticaram, pois o post vem um dia após o marido anunciar uma pausa na carreira devido a problemas de saúde mental.



Comentários negativos surgiram rapidamente, com usuários questionando a atitude de Natália. "Aff, o marido com depressão e essa mulher só sabe postar foto", criticou uma seguidora. Outros expressaram desconforto com o que consideraram um sorriso "forçado e triste" na foto postada por ela.

Apesar das críticas, muitos seguidores também usaram o espaço para manifestar apoio à família e elogiar Natália, destacando sua beleza e desejando forças neste momento difícil. A influenciadora não respondeu diretamente às críticas, mas os fãs continuam atentos à situação.

Pausa na carreira

Os fãs da dupla sertaneja foram pegos de surpresa na última quinta-feira (22) após os cantores anunciarem uma pausa de 90 dias na carreira. A medida fez com que todos os shows marcados para os próximos três meses fossem cancelados. Zé Neto vai se dedicar ao tratamento para depressão e síndrome do pânico.

O anúncio gerou comoção entre os fãs, que demonstraram preocupação e solidariedade com o cantor. Muitos enviaram mensagens de apoio, desejando uma rápida recuperação e aguardando ansiosamente o retorno da dupla aos palcos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp