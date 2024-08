Reprodução Instagram - 23.8.2024 Preta Gil e Simony

Simony, de 48 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para prestar apoio a Preta Gil. A filha de Gilberto Gil foi internada na última quinta-feira (22) para retomar o tratamento contra câncer. " Acredito na sua força, na sua fé e no poder do amor".





"É com o coração apertado que recebi a notícia de que essa batalha voltou a fazer parte da sua vida. Sei que as palavras podem parecer pequenas diante da imensidão dos sentimentos que você deve estar enfrentando agora, mas quero que saiba que estou aqui, de mãos dadas com você", iniciou Simony.





"Você é uma mulher de uma força incrível, de uma luz que irradia fé e esperança, mesmo nos momentos mais desafiadores. Já vi você vencer uma vez, e sei que essa luta é dura, mas também sei que você é ainda mais forte. A sua fé, que sempre foi uma fonte de inspiração para tantos, vai continuar a te sustentar, a te dar forças quando as suas parecerem pequenas", acrescentou a ex-integrante do "Balão Mágico".





Simony ainda enfatizou que Preta pode contar com o apoio dela e de outros amigos. "Lembre-se que, nos dias de tempestade, o amor daqueles que te cercam é um abrigo seguro. Você não está sozinha. Deus está contigo, e todos nós que te amamos estamos em oração, enviando cada pensamento positivo, cada vibração de amor, para que você sinta a força dessa corrente de fé que te envolve", continuou.





"Estamos aqui para caminhar ao seu lado, para te apoiar, para segurar sua mão nos momentos difíceis e para celebrar cada pequena vitória. O amor que você distribuiu, por onde passou, é imenso, e ele está retornando agora para te envolver em um abraço caloroso, cheio de fé e esperança", pontuou.





"Eu acredito em você. Acredito na sua força, na sua fé e no poder do amor. Vamos vencer essa batalha juntas, um dia de cada vez, com o coração cheio de esperança e a certeza de que dias melhores virão. Com todo o meu amor e admiração. Te amo", concluiu.





Simony e o câncer

Assim como Preta Gil, Ana Maria Braga e A na Furtado, Simony também já lutou contra um câncer. A cantora revelou aos fãs o diagnóstico de um tumor na região do intestino em 2022. Em fevereiro deste ano, Simony contou que a doença estava em remissão.

