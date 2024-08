Reprodução/Instagram Preta Gil dá entrada no hospital um ano após cirurgia de câncer colorretal

A cantora Preta Gil anunciou nas redes sociais nesta quinta-feira (22) que foi internada no Hospital Sírio-Libanês nesta semana e que deverá retornar com o tratamento oncológico. Segundo a artista, sua chegada ao hospital tratava-se apenas de uma consulta de rotina, mas foi contatado a necessidade das novas sessões para o tratamento contra um câncer.



No comunicado, a artista escreve: "Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi contatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico."

"Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Caparelli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Júnior."

A cantora pede aos fãs que mandem "boa energia, orações e vibrações" para que ela consiga passar novamente pelo tratamento. Ela ainda deixar um recado de que voltará em breve, dando a entender que se afastará das redes durante o período de tratamento.

Veja a publicação

Nos comentários, os seguidores de Preta desejaram melhoras para a artista. A atriz Maria Bopp diz: "Vai dar tudo certo, Preta!". A apresentadora Ana Maria Braga também comentou dizendo: "Muita força, minha linda". Paola Carossella mandou boas energias: "Torcendo sempre por você ❤️ vai dar tudo certo!"

Tratamento de câncer colorretal

Preta Gil relatou que 2023 foi " o ano mais difícil " da vida dela. "2023, o ano mais difícil e transformador da minha vida. Em 7 de janeiro, tive o diagnóstico de um câncer no Reto, minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive medo, mas a minha fé me blindou e minha família e amigos me deram força para lutar", iniciou.

"Descobri uma força em mim que não sabia que tinha. Se você nesse momento está passando pelo que passei, saiba que você também tem essa força. Sei que não é nada fácil, mas a nossa cabeça comanda tudo. Então tente nutrir seu emocional de positividade", completou.

