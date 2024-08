Reprodução: Instagram Zé Vaqueiro

O cantor Zé Vaqueiro rebateu uma fake news de que estaria internado em estado grave depois do acidente de carro que sofreu recentemente. Em um vídeo publicado na última quarta (21), o artista alertou os seguidores sobre os boatos.



"Não queria falar nada de ruim, mas creio que é necessário, pois notícias falsas como essa acabam influenciando pessoas que não viram a notícia postada por mim aqui na minha rede social. Recebi essa imagem e fiquei um pouco preocupado porque muita gente acaba acreditando nessas fake news", afirmou o artista depois de ler dizendo que ele estaria no médico.

Zé Vaqueiro desmentindo notícia de que estaria internado em estado grave Reprodução: Instagram

"E me admira muito, porque eu postei foto do carro aqui, postei que estava tudo bem, graças a Deus. Realmente aconteceu um acidente comigo na semana passada, mas nada de ruim, ninguém se feriu, nada de grave. Mas a notícia é que eu estou em estado grave em um hospital, com uma foto que não é a verdadeira do carro. Fica o alerta. Vão atrás de veículos de respeito procurar a notícia", finalizou.

Zé Vaqueiro sofreu um acidente de carro na última sexta-feira (16), mas tranquizou os fãs após o ocorrido. "Obrigado pelo livramento, meu Deus", escreveu ele ao postar uma foto do carro amassado. O cantor está bem e até mesmo desmentiu as notícias de uma possível internação grave.

