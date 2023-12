Reprodução/Instagram - 31.12.2023 Preta Gil fez reflexão sobre luta contra câncer em 2023





Preta Gil aproveitou o último dia de 2023 para fazer uma reflexão da trajetória pessoal. Na manhã deste domingo (31), a cantora de 49 anos compartilhou uma publicação com uma análise sobre a luta contra o câncer que enfrentou neste ano.





A filha de Gilberto Gil resgatou fotos durante o tratamento no hospital, além de cliques com amigos e familiares. Aparecem na postagem do Instagram nomes como Gominho, Soraya Rocha, Flora Gil Demasi, José Gil, entre outros.



Segundo o relato, 2023 foi "o ano mais difícil" da vida de Preta. "2023, o ano mais difícil e transformador da minha vida. Em 7 de janeiro, tive o diagnóstico de um câncer no Reto, minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive medo, mas a minha fé me blindou e minha família e amigos me deram força para lutar", iniciou.

"Descobri uma força em mim que não sabia que tinha. Se você nesse momento está passando pelo que passei, saiba que você também tem essa força. Sei que não é nada fácil, mas a nossa cabeça comanda tudo. Então tente nutrir seu emocional de positividade", completou.