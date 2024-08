Reprodução/Instagram Preta Gil dá entrada no hospital um ano após cirurgia de câncer colorretal

Preta Gil deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na terça-feira (20), um ano após a cirurgia para o tratamento de câncer colorretal.

A cantora se internou para realizar exames necessários após o primeiro ano do procedimento. Nas redes sociais, ela explicou que vai passar a semana no hospital.

"Estamos indo para o Sírio porque chegou a semana dos meus exames de rotina do acompanhamento da minha remissão. Fez um ano da minha cirurgia, no dia 16. Então, tenho que refazer endoscopia, colonoscopia, ressonância, pet scan e um monte de coisas", comentou ela.

O tratamento de Preta Gil

Preta Gil relatou que 2023 foi "o ano mais difícil" da vida dela. "2023, o ano mais difícil e transformador da minha vida. Em 7 de janeiro, tive o diagnóstico de um câncer no Reto, minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive medo, mas a minha fé me blindou e minha família e amigos me deram força para lutar", iniciou.

"Descobri uma força em mim que não sabia que tinha. Se você nesse momento está passando pelo que passei, saiba que você também tem essa força. Sei que não é nada fácil, mas a nossa cabeça comanda tudo. Então tente nutrir seu emocional de positividade", completou.

