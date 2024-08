Reprodução Instagram Jonathan Oliveira afirmava que era modelo nas redes sociais

Morreu na última terça-feira (20), aos 23 anos, o brasileiro Jonathan Oliveira, em São Petersburgo, na Rússia. O jornal russo Fontanka afirmou que o rapaz teria se envolvido em uma briga com um russo antes de cair no mar, se afogar e morrer.





O russo que discutia com o brasileiro também caiu no mar, mas, ao contrário de Jonathan, conseguiu nadar, explica o veículo. O motivo da discussão entre os homens no iate é desconhecido.



Conheça Jonathan

Jonathan Oliveira, de 23 anos, ficou eternizado como um dos maiores memes das redes sociais em 2017, quando viralizou na web. O rapaz se tornou conhecido após ser flagrado dançando em cima de um ônibus.



Na ocasião, o então jovem de 16 anos dançava “Break Free”, um dos hits da cantora internacional Ariana Grande. À época, ele morava no Grajaú, em São Paulo.



Meme

Reprodução Instagram Jonathan Oliveira viralizou no Carnaval de 2017





Cinco anos depois, em 2022, Jonathan resolveu revisitar o momento icônico que caiu nas graças do público. Em entrevista ao podcast “Além do Meme”, ele falou sobre a situação que protagonizou no Carnaval de 2017.



“No final do bloco passou o ônibus e eu estava muito bêbado, e pessoal começou a dançar na lateral. Estava me sentindo muito feliz, com meus amigos em volta, me sentindo bem comigo mesmo e começou a tocar Ariana Grande no final do bloco. Eu era muito doido da cabeça e pensei: 'estou do lado do ônibus, começou a tocar Ariana Grande e vou subir'.”, pontuou.



“Tenho pernas grandes, tenho 1,82 de altura, então subi com a maior facilidade do mundo”, acrescentou. Jonathan ainda enfatizou que, quando subiu no ônibus para dançar a música de Ariana Grande, não tinha o objetivo de se tornar famoso.



“Olhei em volta e vi que todo mundo estava olhando. Comecei a dançar, pular. Não queria fama. Estava bêbado e queria curtir. Eu era muito novo”, detalhou.



Última postagem

Reprodução Instagram Jonathan Oliveira discutiu com um russo





No Instagram, o modelo Jonathan Oliveira fez a última publicação no dia 18 de agosto. Na legenda, ele comemorava o passeio que fez na Catedral de Santo Isaac, na Rússia.



“Esse foi o meu segundo dia em São Petersburgo (Rússia) aonde visitei St Isaac’s Cathedral. A visita foi completa com acesso à capela e também ao rooftop aonde são mais de 200 degraus para chegar ao topo e ver a cidade por completo em um ângulo de 360 graus. Estou adorando a experiência de conhecer mais um país independente das intervenções militares que ocorrem por aqui”, declarou na legenda.



Itamaraty se manifesta

Por meio de uma nota, o Itamaraty se sobre o caso envolvendo o brasileiro. “O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Moscou, acompanha o caso, em contato com as autoridades russas, e está à disposição dos familiares para prestar a assistência consular devida”, diz.



Investigações

O canal de televisão russa REN TV divulgou que o russo, cuja identidade não foi revelada, está detido. A emissora ainda informou que ele está sendo investigado por homicídio culposo, caso no qual não há intenção de matar.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook. $