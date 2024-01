Reprodução/Instagram Anitta anuncia música com Melody após polêmicas e surpreende a web

Anitta e Melody resolveram deixar as polêmicas de lado e anunciaram uma parceria juntas. As cantoras vão lançar um remix da música 'Mil Veces', de Anitta, na quinta-feira (4).

Na terça-feira (2), Anitta havia contado aos fãs que lançaria uma parceria muito pedida por eles. "Queria dizer que veio aí o encontro que vocês tanto falavam e a gente fez uma coisa... Será que a gente libera?", escreveu ela no X, antigo Twitter.





Vale lembrar que em outubro, a jovem usou as redes sociais para afirmar que não faria o remix, proposto por Anitta durante a participação no 'De Frente com Blogueirinha'.

"Quero falar agora um recado pra Anitta: muito obrigada pelos elogios, mas sinceramente, eu tô em outra fase da minha carreira, sabe? Enfim, o jogo virou, tô a fim não", disse ela nos Stories do Instagram.

Internautas reagem à parceria de Anitta e Melody

O anúncio do remix das cantoras acabou surpreendendo alguns internautas, que fizeram questão de opinar nas redes sociais.

Alguns relembraram a briga protagonizada por elas, em 2021, quando Anitta proibiu e derrubou a música 'Fake Amor', uma versão de outra faixa da veterana.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

A cabeça de titânio da Melody! O feat já tava gravado e ela simplesmente fingiu que nada tava acontecendo e ainda meteu um “O JOGO VIROU! TÔ AFIM NÃO” no final do vídeo 🗣️ pic.twitter.com/p23AAtjSgU — Portal Famosos | PFBR (@oficialPFBR) January 3, 2024





a primeira da melody q não vai cair por direitos autorais pic.twitter.com/Jy537HWitM — riq💋 (@diefryous) January 3, 2024









É incrível que a Melody nunca faz um remix ruim pic.twitter.com/MUU65bBotf — 𝐁𝐄𝐍 🐩 (@anitterobsessed) January 3, 2024









Melody e Anitta se encontrando no estúdio pra gravar o remix pic.twitter.com/vyMWIlkvNR — Higor (@higorpaiva_) January 3, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: