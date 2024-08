Reprodução: X Eliana

A apresentadora Eliana desabafou, na última quarta-feira (21), sobre as críticas que recebeu da sua testa . Na edição mais recente do programa " Saia Justa ", que homenageou o comunicador Silvio Santos, a artista comentou a respeito dos comentários indelicados que a deixam insegura.

"Sempre falavam da minha testa grande e eu morria de vergonha. Podem ver, usei por muito tempo franjinha", revelou ela. "Hoje em dia não estou nem aí, é sinal de inteligência", brincou a global.

"O mesmo acontecia com minha risada. Aprendi a tirar sarro dela também. Não me importo com os memes que surgem", esclareceu a comunicadora. O episódio desta semana do Saia Justa homenageou Silvio Santos, que morreu aos 93 anos no último sábado (17) .

Ao lado das colegas Bela Gil, Rita Batista e Tati Machado, a loira falou da sua relação com o ícone da televisão brasileira. "Lembro que com três meses, o Silvio tirou meu programa do ar, no SBT. Fiquei escondida esperando ele passar para pedir uma oportunidade", se recordou.

"Tinha uns 16, 17 anos. Falei: 'Faço o que for, mas quero trabalhar'. Foi a minha maior ousadia por desespero. Mas se não fosse isso, não estaria aqui", ressaltou Eliana.

