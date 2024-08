Foto: Divulgação / SBT Silvio Santos

O icônico apresentador Silvio Santos, de 93 anos, morreu no último sábado (19) e deixou um patrimônio declarado de R$ 3,9 bilhões. A informação foi publicada nesta quarta-feira (21) pelo jornal “Folha de S. Paulo”, que realizou o levantamento dos bens financeiros do comunicador e empresário.



A pesquisa feita pelo veículo é embasada em documentos da Receita Federal e da Junta Comercial. Além disso, o levantamento foi fundamentado a partir de consultas em cartórios de São Paulo, onde fica a sede do Grupo Silvio Santos.



Cerca de 35 empresas estão no nome de Silvio Santos, no de suas filhas e no de sua holding. A de maior destaque é o SBT, emissora que fundou e na qual trabalhou durante a maior parte de sua longeva carreira na televisão.



O patrimônio do apresentador será partilhado, mas as quantias destinadas a cada parte não foram detalhadas pela família Abravanel. Silvio Santos deixou a esposa, Íris Abravanel, e seis filhas, Patrícia, Rebeca, Silvia, Cintia, Renata e Daniela.



Confira a lista das empresas do Grupo Silvio Santos, segundo a “Folha de S. Paulo”:

Arra Empreendimentos Imobiliários (R$ 11 milhões)

Associação Villa Jequitimar (R$ 5 milhões)

Barbara Hill Empreendimentos Logísticos e Imobiliários (R$ 400 mil)

BF Utilidades Domésticas (R$ 221 milhões)

Centro Cultural Grupo Silvio Santos (1 milhão)

CMAP - Central de Mídias Administração e Participações (R$ 610 mil)

Creative Creation Assessoria Empresarial (R$ 1 mil)

Creativemind Produções Artísticas (R$ 72,4 mil)

Danibey Produções Artísticas (R$ 72,4 mil)

Darepar Empreendimentos Imobiliários e Participações (R$ 11,8 milhões)

Funkids Tecnologia (R$ 2,6 milhões)

Galeno de Almeida Open View(R$ 397,2 mil)

Haras Já Vieram Agro Pastorial Ltda (R$ 40 mil)

Hemusa Administração e Participações (R$ 1,8 milhão)

Hemusa Empreendimentos Imobiliários (R$ 464 mil)

Hotel Jequitimar (R$ 30 milhões)

Jequiti Cosméticos (R$ 650 milhões)

IBS - Inovation, Business e Solutions (R$ 1 bilhão)

Liderança Capitalização (R$ 195,2 milhões)

Liderprime Participações (R$ 4,8 milhões)

New Beggings Produções Artísticas (R$ 1 mil)

Oscar Freire Open View (R$ 935,4)

Padaria do Brasil (R$ 50 mil)

Patresa Administração e Participações (R$ 10 mil)

Perfec Assessoriae Consultoria Empresarial (R$ 2 mil)

Predview (R$ 10,3 milhões)

Promolíder (R$ 572,6 mil)

RBCA - Produções Astísticas (R$ 340 mil)

RBV - Residencial Bela Vista (R$ 43,6 milhões)

Ricardo Batista Open View (R$1,2 milhão)

SBT (R$ 2,1 bilhões)

Vimave Comércio (R$ 7 milhões).

