Claudia Raia compartilhou com os seguidores algumas fotos ao lado de Luca, filho de seis meses, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello. Os cliques publicados neste domingo (20) encantaram os seguidores da atriz no Instagram.

"Na preguicinha com a mamãe", afirmou Raia na legenda da postagem. Nas imagens a artista aparece observando o caçula, que olha para a mãe e para um chocalho localizado na cama.





"Como ele está lindo", elogiou um internauta. "Fotos da rotina é o que mais amamos. Está muito fofo", observou outro. "Amo ver essa mamãe com seu filhote", comentou mais um. "Está crescendo muito rápido e ficando um rapazinho", avaliou outro.





Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 20 anos, fruto do relacionamento com o ator Edson Celulari.

