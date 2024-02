Reprodução Enzo Celulari fala da briga com Sasha Meneghel: 'Não vou me retratar'

Filho de Claudia Raia, Enzon Celulari falou pela primeira vez do rompimento da amizade com Sasha Meneghel e Bruna Marquezine. Durante as festas de final de ano, a turma trocou unfollows no Instagram e indiretas.

Ao GShow, Enzo apontou que a situação está resolvida e não carece de retratações. "Não fiquei chateado [com a repercussão]. Fofoca vem e vai o tempo todo. Já falaram tanta coisa que não é verdade. Não vou nem me retratar sobre isso, nunca me retratei. Está tudo certo da minha parte", apontou.

A relação chegou ao extremo durante as férias dos amigos em Fernando de Noronha. Na época, segundo Leo Dias, chegou ao conhecimento de Sasha que Enzo teria chamado o marido dela, o cantor João Figueiredo, de interesseiro.

Bruna Marquezine, ex-namorada de Enzo, Sasha e o marido deixaram de seguir o filho de Claudia Raia no Instagram.