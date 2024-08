Divulgação Michael Madsen, ator de "Kill Bill",

O ator americano Michael Madsen, de 66 anos, foi preso no último sábado (17), sob acusação de agressão doméstica contra a esposa, DeAnna Madsen.



"Foi um desentendimento entre Michael e sua mulher, que nós esperamos resolver de forma positiva para ambos", declarou um assessor do artista em entrevista à revista americana "Variety".





Segundo a publicação, o ator foi liberado depois de pagar uma fiança de US$ 20 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 108 mil. A acusação de agressão está sendo investigada, mas outros detalhes legais não foram explicitados por DeAnna, tampouco por Michael Madsen.





Carreira

Michael Madsen é um ator de 66 anos que se destacou pela parceria formada com o renomado diretor cinematográfico Quentin Tarantino. Junto a Tarantino, Madsen fez parte do elenco de produções como "Kill Bill", "Os Oito Odiados" e "Era uma vez em Hollywood".

