Atriz e apresentadora fazem participação especial no "Domingão com Huck" neste domingo (18)

Larissa Manoela e Angélica foram convidadas para participar, neste domingo (18), da edição especial do "Domingão com Huck" em homenagem a Silvio Santos, que morreu aos 93 anos no último sábado (17) . Ambas as artistas não haviam revelado que estariam na atração, surpreendendo o público.



"Que entrada dos convidados maravilhosa", escreveu o perfil oficial da TV Globo no X, antigo Twitter. Além da atriz e da apresentadora, o jornalista César Tralli e o humorista Ceará também foram convidados para a homenagem ao ídolo do SBT. Livia Andrade, Ed Gama e Dona Deia, que já participam regularmente da atração, acompanharam o quarteto no programa especial.

Os convidados entraram ao som da icônica abertura do "Show de Calouros", uma das principais atrações do "Programa Silvio Santos". Após o momento, os internautas se emocionaram com a entrada. "Foi lindo e arrepiante. Não teve como não chorar", afirmou um usuário.

"Isso não se faz comigo em um domingo à noite", acrescentou um segundo. "Que linda homenagem", aclamou um terceiro. "A Livia chorando me quebrou", comentou uma quarta. "Icônico demais", enalteceu um quinto.

No Instagram, a apresentadora Angélica fez uma publicação sobre sua participação no "Domingão com Huck". "Celebrando uma lenda da televisão brasileira no palco do Domingão! Homenagear Silvio Santos ao vivo, cercados de sorrisos e alegria, foi um momento inesquecível. Que honra fazer parte dessa história!", escreveu ela. No carrossel de fotos, a artista aparece ao lado de Luciano Huck e os outros convidados do programa especial.

