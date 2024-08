Reprodução/Instagram Irmã de Bruna Biancardi rebate críticas por visitar a casa de Neymar

Bianca Biancardi , irmã de Bruna Biancardi , rebateu um internauta nesta segunda-feira (19) que a criticou por estar na casa de Neymar Jr. para visitar a irmã e a sobrinha, Mavie.

Em 2023, Bianca chegou a se pronunciar nas redes sociais sobre a traição do jogador de futebol com a irmã, que estava grávida.

"Admirava sua verdade, mas te ver na casa do cara que você disse 'grandes verdades', me impacta", escreveu o seguidor.

A veterinária fez questão de comentar: "Deveria ser admirável ver que uma família, mesmo com problemas, assim como qualquer outra, conseguiu se resolver e vive em harmonia, pelo bem de todos. O perdão deveria ser admirável, não o contrário", disparou.





Bruna Biancardi cita traição de Neymar Jr.

Recentemente, Bruna Biancardi falou pela primeira vez após a reconciliação sobre a traição de Neymar. Através do Instagram, a modelo lamentou receber ataques por ter reatado o romance com o craque do Al Hilal. Em junho de 2023, durante a gestação da filha, o jogador traiu Biancardi com a influenciadora de conteúdo adulto Fernanda Campos.

A influenciadora foi questionada sobre os ataques virtuais que recebe pela reconciliação com o jogador.

"Sem mencionar o nome de Neymar, Bruna Biancardi falou dos problemas que já enfrentou no relacionamento. "Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém... a diferença é que a nossa vida é exposta."

