Reprodução Neymar e Bruna Biancardi no batizado de Mavie

Nesta segunda-feira (29), a influenciadora Bruna Biancardi falou pela primeira vez após a reconciliação sobre a traição de Neymar. Através do Instagram, a modelo lamentou receber ataques por ter reatado o romance com o craque do Al Hilal. Em junho de 2023, durante a gestação da filha, o jogador traiu Biancardi com a influenciadora de conteúdo adulto Fernanda Campos.

Nos Stories da rede social, Bruna abriu caixinhas de perguntas para interagir e responder dúvidas dos seguidores. Em uma dessas, ela foi questionada sobre os ataques virtuais que recebe.

"Aprendi a lidar. Já percebi que não dá para agradar todo mundo. Recebo um hate desenfreado e seletivo. Sou crucificada, sendo que a errada das histórias nunca fui eu. Se eu fizer X, vou decepcionar pessoas, vou ser criticada e também elogiada. Se eu fizer Y, também", iniciou a influenciadora.

Sem mencionar o nome de Neymar, Bruna Biancardi falou dos problemas que já enfrentou no relacionamento. "Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você, ou que você já errou com alguém... a diferença é que a nossa vida é exposta."

De maneira discreta, ela relembrou o caso da traição. "Conheço histórias iguais e piores — não estou normalizando, afinal, ninguém gosta de passar por isso."

Biancardi, então, detalhou o processo de reconciliação com Neymar, após quase um ano separados. "Não foi fácil. Ficamos longos meses separados e, depois de muitas conversas, decidimos, em julho, voltar e vou viver isso intensamente como sempre fiz. Ninguém erra por ser bom, eu não posso levar a culpa por algo que não fiz. Se algo der errado, eu fiz a minha parte. 'Entendo' as pessoas ficarem irritadas por terem me 'apoiado' e agora eu estar com ele novamente."

Apesar disso, ela apontou que as pessoas deveriam ficar felizes por ela e por sua decisão. "Quem quer o nosso bem, torce pela nossa felicidade. Surpreendentemente, tenho recebido mensagens lindas a respeito de nós... fico muito feliz que algumas pessoas entendem, torcem e oram por nós. Não vou mais falar sobre isso, mas aproveitei a pergunta para deixar isso claro porque é um assunto recorrente por aqui. Obrigada", finalizou.

