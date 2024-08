Reprodução MC Daniel

O cantor MC Daniel está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com a influenciadora Lorena Maria. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (19), durante a exibição do programa "Fofocalizando" (SBT).

Nas redes sociais, o funkeiro também celebrou o momento especial ao publicar um vídeo dos bastidores da descoberta. "Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado", escreveu.

De acordo com a atração do SBT, MC Daniel e Lorena Maria ainda não revelaram o sexo do bebê e pretendem eles mesmos dividir a informação com os fãs.

Eu vou ser pai, maior sonho da minha vida vai ser realizado 😭😭😭😭😭💖 pic.twitter.com/TbPCyPhWCH — MC DANIEL 🦅 (@MCDANIELDOFUNK) August 19, 2024





Conheça Lorena Maria, mãe do filho de MC Daniel

A influenciadora Lorena Maria se tornou conhecida durante seu namoro com o funkeiro Renan da Penha. Carioca, ela é uma blogueira digital que já possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram.

Além disso, ela é dona de uma marca de cosméticos voltados para cabelos cacheados e crespos. A modelo também é proprietária da 'BadGalMaria', uma marca de lingeries.

Lorena Maria Reprodução: Instagram Lorena Maria Reprodução: Instagram Lorena Maria Reprodução: Instagram Lorena Maria Reprodução: Instagram