Reprodução/Instagram Bruna Biancardi revela dificuldades de se adaptar após se mudar com Neymar

Nesta quinta-feira (25), Bruna Biancardi abriu o jogo sobre a mudança para a Arábia Saudita com a filha, Mavie. A influenciadora comentou as dificuldades com o fuso horário no local onde Neymar atua como jogador.

Após uma longa temporada no Brasil, a morena explicou que a adaptação das duas não está sendo fácil com as seis horas a frente do Brasil.

"Estou sumida porque sinceramente dessa vez o fuso horário está sendo complicado. Nunca imaginei. Dessa vez, está sendo complicado para pegar", disse ela nos Stories do Instagram.

Bruna também comentou a rotina da filha, de 8 meses. "No Brasil, a Mavie acorda 7h, aqui ela está acordando 11h. Ela está com o horário do Brasil e eu também. E aí o dia não rende".

Vale lembrar que, no início de julho, Neymar e Biancardi foram flagrados se beijando durante o show do cantor Thiaguinho em uma balada, em São Paulo. A troca de carícias em público confirmou o que os rumores já indicavam, a reconciliação do casal.

Eles estavam separados desde o fim de 2023, ano em que o jogador confessou publicamente a infidelidade e foi acusado de mais de um caso de traição. Na época, ele e Bruna estavam noivos e na espera do nascimento de Mavie.

Neymar e Bruna Biancardi Reprodução Bruna Biancardi e Mavie visitam Instituto Neymar e encantam o jogador Reprodução/Instagram Bruna Biancardi levou Mavie para conhecer o Instituto Neymar Jr Reprodução/Instagram Mavie se divertiu no campo com uma bola de futebol Reprodução/Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Neymar Jr, Mavie e Bruna Biancardi Reprodução: Instagram Bruna Biancardi ganha buquê luxuoso após Dia dos Namorados; veja valor Reprodução





