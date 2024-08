Reprodução/Instagram Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu os fãs ao revelar que em 2025 diminuirá drasticamente a agenda de shows . Em um evento em Minas Gerais, no sábado (17), o artista desabafou sobre o cansaço e a falta que faz estar com a família.

O que aconteceu?

Atualmente fazendo cerca de 20 shows por mês, Gusttavo Lima mudará a rotina radicalmente em 2025. O sertanejo planeja fazer apenas 50 shows o ano inteiro. Segundo ele, a decisão está relacionada com a família.

"No ano que vem a gente vai fazer uma média de 50 shows o ano todo. A gente vai ficar com saudade um do outro, mas é por uma razão bem gostosa, de família e de descanso", iniciou ao conversar com a plateia do show.

O cantor é pai de dois meninos, fruto do relacionamento com a modelo Andressa Suíta. "As crianças estão crescendo. Estão com 6 e 7 anos. Eles vão crescer e, futuramente, cada um vai trilhar seu caminho. Então é hora de aproveitar a família", afirmou.

Gusttavo Lima está ciente que terá o desafio de se acostumar com a nova vida mais distante dos palcos. "Vamos fazer um teste. Se eu ficar seis meses e virar a cabeça... Vou pescar uns dois meses direto. Se eu enjoar, aí eu volto a fazer 20 shows por mês", brincou.

Por fim, o sertanejo de 34 anos não escondeu que a rotina atual é desgastante. "O bebê está cansado", confessou, utilizando o apelido que recebeu dos fãs.