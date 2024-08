Reprodução/SBT Silvio Santos estava internado desde o dia 1º de agosto

Silvio Santos não terá velório. É o que informa o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão). O apresentador morreu na madrugada deste sábado (17) , às 04h50 devido a uma broncopneumonia após infecção por Influenza (H1N1). A informação foi divulgada pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele estava internado desde o dia 1º de agosto.

"Cumprindo sua vontade, não haverá velório ", disse o SBT em nota. O enterro será uma cerimônia judaica, segundo informou a família .

"A medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo dele, que levássemos ele direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem, ele gostava de ser celebrado em vida. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele, e assim vamos fazer", afirmou a família em carta.

A cerimônia será realizada no próprio hospital e, depois, seguirá direto para o cemitério.

"Silvio Santos será sempre inerente à TV brasileira, e permeará as próximas gerações através de seu legado perpétuo para o maior veículo de comunicação de massa do mundo, afinal, existe um pouco de Silvio Santos em cada brasileiro, que luta, que persevera, que se levanta com um sorriso no rosto e a vontade de vencer, que inventa e se reinventa a cada dia, em sua intrínseca honestidade, na esperança de uma vida melhor, cientes que Deus nos ampara e nos fortalece", completou o comunicado da emissora.

