Reprodução: Instagram Lady Gaga e Bruno Mars para a canção "Die With a Smile"

Lady Gaga e Bruno Mars confirmaram, nesta quinta-feira (15), o lançamento da faixa " Die With a Smile ", canção interpretada pelos dois artistas e que será lançada na próxima sexta-feira (16) , nas plataformas digitais. Além da música, eles também lançaram um clipe .

A notícia divulgada pelos próprios cantores vem após uma série de rumores em volta do dueto. Segundo o site Hits Daily Double (HDD), fontes não divulgadas diziam que em algum momento de agosto a voz de "Just Dance" e o intérprete de "Uptown Funk" iriam anunciar a parceria.

Na última terça-feira (13), Lady Gaga publicou um vídeo no piano e vestindo uma camiseta com uma arte do cantor. Já Bruno Mars respondeu a diva pop com uma selfie, na última quarta (14), utlizando uma blusa com uma estampa da artista.









Essa é a primeira vez que os musicistas colaboram juntos. Recentemente, os dois foram comentados no mundo da música. Enquanto Gaga estará nas telonas do cinema com "Coringa: Delírio a Dois" e se apresentou na Abertura das Olímpiadas, Mars voltará ao Brasil em outubro para uma série de shows.

