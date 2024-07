Divulgação Alinne Rosa aposta em transparência e cristais para celebrar 20 anos de carreira

A cantora Alinne Rosa planejou um repertório especial para esta quinta-feira (18), noite em que celebrará os 20 anos de carreira musical. No figurino, a artista adotou um pouco de transparência e muitas pedrarias na cor rosa. Ela se apresenta no Fortal, carnaval fora de época de Fortaleza, Ceará, estreando o bloco 'O Vale'.

A baiana é a responsável por abrir o festival cearense, que hoje e nos próximos dias receberá milhares de foliões. Nesta noite, Alinne Rosa vai levar uma espécie de “máquina do tempo” para o público.

O look da artista faz referência ao momento em que ela surgiu na música brasileira, em 2004. Na época, ela ostentava os fios na cor rosa.

Assinado por Izaac Oliver, com Stylist de Luis Azevedo, as peças do figurino de Alinne têm como inspiração o mundo pop do início dos anos 2000, como o casaco e as botas de pelúcia e roupa de cristais.

No repertório, os fãs de Alinne Rosa também vão experimentar a “máquina do tempo”, com resgates do início da carreira até os hits mais recentes da trajetória solo.

"São 20 anos de carreira e 10 anos em carreira solo. É um momento especial para mim. A ideia é passar por momentos marcantes da minha trajetória e transformar essa noite em mais um deles", conta Alinne.

"Preparei um repertório especial, focado em contar minha história. Tem o início de tudo. O meio. E o novo. Há 10 anos eu sou muito mais feliz e entregue ao meu público", completou, orgulhosa.

Alinne Rosa aposta em transparência e cristais para celebrar 20 anos de carreira Divulgação Alinne Rosa aposta em transparência e cristais para celebrar 20 anos de carreira Divulgação Alinne Rosa aposta em transparência e cristais para celebrar 20 anos de carreira Divulgação