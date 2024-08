Instagram Viih Tube explica motivo de ter apagado a indireta à influenciadora

A influenciadora Viih Tube apagou uma indireta que publicou para Camila Loures após o conteúdo viralizar nas redes sociais . Em uma série de stories publicados na manhã desta terça-feira (13), a loira admitiu ter se equivocado na crítica que fez a amiga.

No conteúdo postado pela blogueira, ela aparece ao lado de Eliezer e o casal encena um episódio conhecido na carreira de Viih Tube: uma participação no podcast de Camila Loures. O vídeo feito pela jovem faz parte da divulgação de seu livro "Tô Grávida!", escrito em conjunto com o amado. No final da encenação, o ex-BBB critica Loures: "Ainda se faz de amiga sua na internet. Ranço eterno".

Se arrependeu?

Após a indireta, a mãe da pequena Lua voltou atrás e se desculpou pelo ocorrido. "Eu errei muito, vocês têm razão. Eu estava movida com uma leve raiva, que nem pensei. Não pensei no hate que daria na Camila, nada. Escolhi algumas cenas que eu conto em meu livro [...] para reproduzir. E eu escolhi essa cena porque foi um momento impactante para mim", avaliou ela.

"Já fui uma pessoa que levou muito hate e não pensei nisso, não é o que eu quero passar. Já pedi desculpas para ela no privado [...] já apaguei o vídeo e errei mesmo. Realmente, é algo muito antigo. Esse foi um dos momentos que eu me senti muito traída e ela sabe, porque eu estava vivendo outros cancelamentos com a gestação da Lua, estava um caos", argumentou a influenciadora.

Com medo dos ataques que recebia na internet, Viih Tube revelou que na época em que era alvo de haters escolheu ir somente ao podcast de Camila Loures. Sobre isso, ela afirmou: "Fui no dela porque eu a considerava uma amiga, me senti muito segura para estar lá e pedi para não perguntar sobre quantas semanas eu estava [de gravidez] ou por que eu não querer falar nada disso", explicou.

"Ela sabe o motivo real do porquê. Na hora eu tive que inventar uma coisa, porque tem um motivo por trás muito pessoal e eu fiquei muito magoada que ela esperou o final do podcast para perguntar", se defendeu Viih Tube. "Nós não somos mais amigas, obviamente. Aquilo me magoou muito. Eu estava muito frágil naquela época e não gostei do que foi feito. Mas continuo errada do que fiz", justificou. "Desculpas mesmo, no final foi algo completamente infantil e desnecessário mesmo", concluiu ela.

