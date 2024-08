Reprodução/Instagram Rebeca Andrade leva Ana Maria Braga às lágrimas ao falar da relação com Simone Biles

Rebeca Andrade foi a grande convidada para tomar café com Ana Maria Braga no Mais Você nesta terça-feira (13). Após conquistar medalhas nas Olimpíadas de Paris , a ginasta abriu o jogo sobre a relação com Simone Biles , considerada a número 1 da ginástica.

A atleta brasileira não escondeu a admiração pela estadunidense e levou a apresentadora às lágrimas com o relato.

"A Simone é de outro mundo mesmo. O talento dela, as coisas que ela consegue fazer, é surreal", disse ela.

A medalhista também comentou a cena marcante de Simone e Jordan Chiles lhe reverenciando no ponto mais alto do pódio. "Elas entenderam que era um momento muito especial para mim. Ao mesmo tempo, para nós. Estávamos ali três mulheres pretas vivendo algo especial. Não foi uma reverência só para mim, foi para todas nós. Foi sensacional".

Apesar dos rumores e da disputa pelo primeiro lugar, Rebeca garantiu que não existe rivalidade entre elas. "Apesar de estar ali na competição, não tem rivalidade. As pessoas precisam entender isso. A gente se apoia muito, a ser melhor, a mostrar o nosso máximo", afirmou.

A declaração da atleta emocionou Ana Maria Braga, que não escondeu o choro. "A gente olhando mais de perto, você entende essa luz. E é por ser quem é, do jeito que é. E é verdade o que essa menina tá dizendo e tanta gente mais velha na vida não entendeu ainda", disparou.

