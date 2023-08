Reprodução/Instagram Influenciadora viraliza ao andar com sete seguranças em shopping

Camila Loures deu o que falar nas redes sociais após viralizar com um vídeo seu andando no shopping acompanhada de sete seguranças.

A influenciadora marcou presença no local para a inauguração da própria marca e contou com a ajuda dos profissionais, mesmo com o estabelicimento vazio.





No perfil do Instagram, ela fez questão de explicar o que aconteceu. "O shopping montou uma logística (não fui eu que pedi nada) para me levar até a loja e organizar o evento! Foi totalmente fora de contexto essa postagem, eu não estava passeando, eu amo andar no shopping. Pelo amor de Deus, eu não vou contratar segurança para fazer isso, não", disse.

"A internet é uma terra sem lei, o povo inventa cada uma que parecem duas. O que me deixa mais pensativa é que as coisas legais que a gente faz, o povo não posta. Que o povo posta as coisas por like é um fato, mas, quando faz na maldade, é assustador", completou.

