A apresentadora Lívia Andrade , de 41 anos, chocou os seguidores nesta terça-feira (13) após compartilhar cliques de um ensaio fotográfico. O que chamou atenção nas fotos foi sua roupa: um macacão de corpo inteiro que simula nudez.

Na legenda das fotos, a loira escreve: "Nem tudo que parece ser é de fato! Eu não vim pra explicar, vim pra confundir kkkk". O macacão mostra como se Lívia estivesse usando um cropped jeans, com uma faixa que tampa os seios e uma calça jeans de cós baixo. Veja as fotos:





Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza da global e a escolha do look ousado: "Muito interessante essa roupa, de fato... é bem real. Muito bacana". Uma seguidora elogia: "Muito legal esse macacão. Lívia sempre linda".

Uma seguidora, ao ver a confusão de alguns colegas, ressalta: "Gente, é só a estampa da roupa kkkkk não creio que vcs ainda não perceberam".



Treta com a família Abravanel

Com a saída de Eliana do SBT e sua contratação na Globo, o clima esquentou entre os integrante das duas emissoras. Desta vez, quem se envolveu na treta foram as apresentadoras Lívia Andrade, ex-sbtista, e a filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel.

A comentarista do "Domingão com Huck" publicou em seu perfil uma foto ao lado de Eliana, que participou do programa dominical durante o quadro "Dança dos Famosos", com uma legenda que mandava uma indireta para a herdeira de Silvio Santos.

"Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz!”, escreveu Lívia.

"Todo sucesso e felicidade pra Ela, que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! Brilhaaaaaaaaaaaaaa…”, continua.

Após alguns momentos, Patrícia fez uma publicação que, mesmo sem citar a ex-colega de emissora, foi interpretado como uma alfinetada à Lívia: "Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!!!”

