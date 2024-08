skims/Instagram O design do sutiã faz com que a roupa fique com uma marquinha dos mamilos

A influenciadora digital e empresária Kim Kardashian compartilhou nas redes sociais que o polêmico sutiã Ultimate Nipple Bra, da sua marca Skims, vai retornara ao mercado em uma edição especial.



A peça é uma versão do sutiã push-up com "um mamilo embutido e elevado", que foi lançado em 2023 e rapidamente esgotou. O valor do produto será de US$ 64. Segundo a influenciadora, o estoque é limitado.

Em uma entrevista à Inc, Kim Kardashian afirma que a ideia do sutiã com mamilos ressaltados foi uma "ideia maluca". "Meu estilista sempre diz: 'Não use sutiã!' e eu digo: 'Não posso.' Quero me sentir confortável e segura”.

Ela continua: "E se um peito estiver aqui e eu estiver dançando, sabe? Eu só quero sempre estar perfeita". Kim havia revelado que o protótipo do polêmico sutiã foi modelado levando em consideração dos seus próprios seios.

O modelo final será vendido em seis cores neutras, nos tamanhos de 30 a 44 e nos tamanhos de bojo de A a F. Veículos internacionais elogiaram o conforto da peça quando ele foi lançado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp