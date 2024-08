Reprodução/Instagram Lívia Andrade curte praia nos EUA durante férias e ostenta corpo em fotos de biquíni

Lívia Andrade pegou os dias de férias para curtir a Flórida, nos Estados Unidos. Aproveitando o verão, a apresentadora resolveu renovar o bronzeado na praia.

Na sessão de fotos publicada nas redes sociais, a artista apareceu usando um biquíni com detalhes de cereja e chamou a atenção.

O modelo é na cor rosa-claro, com cerejinhas no final das amarrações. Além disso, ela completou o visual com óculos escuros e boné verde.

Nos comentários, os admiradores rasgaram elogios. "Que mulherão lindo!", disse um; "Como diz o ditado popular, a cereja do bolo tá linda", declarou outra; "Uma obra de arte", disparou uma terceira.

