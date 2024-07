Reprodução Lívia Andrade e Patrícia Abravanel

Com a saída de Eliana do SBT e sua contratação na Globo, o clima esquentou entre os integrante das duas emissoras. Desta vez, quem se envolveu na treta foram as apresentadoras Lívia Andrade, ex-sbtista, e a filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel.



A comentarista do "Domingão com Huck" publicou em seu perfil uma foto ao lado de Eliana, que participou do programa dominical durante o quadro "Dança dos Famosos", com uma legenda que mandava uma indireta para a herdeira de Silvio Santos.



"Ninguém calça os seus sapatos, nem caminha a sua estrada. Então só você sabe o que é, e como é viver a sua vida. Por isso, calce os seus sapatos, caminhe a sua estrada e seja feliz!”, escreveu Lívia.

"Todo sucesso e felicidade pra Ela, que nasceu guerreira e não herdeira! O segredo do sucesso é a batalha diária, superar as dificuldades com sorriso no rosto porque não nos resta outra opção! Brilhaaaaaaaaaaaaaa…”, continua.

Após alguns momentos, Patrícia fez uma publicação que, mesmo sem citar a ex-colega de emissora, foi interpretado como uma alfinetada à Lívia: "Passando pra agradecer o carinho e audiência de vocês!!! No que depender de mim, estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai. Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!!!”

No X, antigo Twitter, internautas não gostaram do comentário de Lívia. Uma pessoa questiona: "Lívia o que puder cuspir na SBT, tá cuspindo né? Cuidado, foi o prato que você comeu por tempos”. Outra afirma: "Mal agradecida e, além disso, não esqueça que a prateada costuma descartar fácil as pessoas. O comando da sua antiga casa está nas mãos das herdeiras. Pra quem cresceu lá no SBT e ganhou a graça da Globo não deveria ser cruel no comentário ridículo”.

Patrícia recebeu mensagens de apoio nas redes: "Independentemente da herança, você faz por merecer. Hoje mesmo, assistindo, comentamos a excelente comunicadora que você é e como vem substituindo com maestria o legado que seu pai deixou. Brilhe ainda mais", escreveu uma pessoa. Outra completa: "A real é que a Lívia faz de tudo pra chamar atenção… Ela tá apagada na TV e tenta polemizar diversas vezes pra não sumir da mídia, não liga Patricia".

