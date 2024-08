Reprodução/Instagram Ney Matogrosso





Ney Matogrosso surpreendeu seus seguidores ao publicar, nas redes sociais neste domingo (4), uma imagem onde aparece sem camisa. Aos 83 anos, o icônico cantor ostentou boa forma, vestindo apenas uma calça jeans, contra o deslumbrante cenário de Ilhabela, no litoral paulista.

Nos comentários, admiradores não economizaram elogios ao veterano da música. "Lindo demais!! Como não amar?", exclamou um fã entusiasmado. "Um homem que tem elegância na alma e no corpo", destacou outro seguidor.

Ney Matogrosso é uma figura marcante na música brasileira, com uma carreira que se estende por várias décadas. Nascido em 1941, Ney começou a ganhar notoriedade nos anos 70 como vocalista do grupo Secos & Molhados, cuja estética revolucionária e performances audaciosas deixaram uma marca indelével na cultura pop brasileira. Após o fim da banda, Ney seguiu em uma carreira solo que consolidou seu status como um dos artistas mais inovadores e carismáticos do país.

Seus shows são conhecidos pela teatralidade e pelo vigor, desafiando convenções e preconceitos. Ney Matogrosso se destaca não apenas pela potente voz e pela interpretação visceral, mas também por sua capacidade de se reinventar continuamente, explorando novos estilos e sonoridades ao longo dos anos. Ele se tornou um símbolo de liberdade artística e pessoal, inspirando gerações de músicos e fãs.