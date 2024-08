Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press via AFP Ney Matogrosso compartilha foto da mãe, Beita Pereira, aos 102 anos

O cantor Ney Matogrosso deu um susto nos fãs no fim do mês ao cancelar um show em Penedo, no interior do Rio de Janeiro. O cantor, de 83 anos, já estava no local no dia 28 quando passou mal e decidiu não subir ao palco. Em entrevista à revista Quem, o artista revelou o que o fez cancelar o show.

"Já na ida para lá [Penedo], no carro, comecei a ficar enjoado; ainda falei 'para esse carro, que acho que vou vomitar'. Pensei que eram as curvas da estrada. Não consegui vomitar nada, tudo bem. Aí, cheguei no hotel, almocei e fui, de tardezinha, para o local do show. Meu filho... Eu estava com vômitos e diarreia, mas assim, num grau impressionante", relatou o cantor.

Ele explicou que a noite foi complicada e, no dia seguinte, acordou extremamente pálido. "Fui para o hospital, tiraram meu sangue, tomei um soro -- e aí mudei de cor, quando tomei o soro. Depois fiquei sabendo que era uma virose que está dando lá onde eu fui e em vários outros lugares. Foi isso, uma virose", disse Ney.

Ney afirma que já está bem. Ele comentou que a doença durou apenas três dias e que no quarto dia já se sentia ótimo. De volta à ativa após alguns dias de repouso, o cantor se prepara para um megashow em São Paulo no próximo sábado (10).

Ney Matogrosso apresentará uma edição do show "Bloco na Rua", com o qual tem viajado pelo mundo. "Não quero marcar na expectativa enorme, mas já comecei a ficar inquieto com essa apresentação", brincou o artista.

