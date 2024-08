Reprodução Empresa de Virgínia é acusada de 'sumir' com pedido de fãs; influencer tenta abafar casos

A influenciadora Virginia Fonseca está no meio de uma nova polêmica envolvendo os produtos que divulga nas redes sociais. Desta vez, a empresa da apresentadora do SBT, WePink , está sendo acusada de "sumir" com os pedidos dos compradores.

Relatos indicam que, após a compra realizada pelo site da empresa, os pedidos ficam parados e não chegam aos consumidores. O problema persiste há pelo menos um mês, conforme apurou o IG Gente , e já acumula mais de três mil denúncias no site Reclame Aqui.





"É impossível cancelar"

Uma fonte ouvida pela reportagem relatou estar há mais de 25 dias sem qualquer atualização sobre a entrega do produto, que tinha prazo máximo para chegar até 31 de julho.

A mulher comprou um kit com perfume, creme e protetor solar, além de um body splash avulso, totalizando o valor de R$ 232,00. No site da marca, todos os produtos aparecem com descontos atrativos de mais de 40% sobre o valor original.

Apesar do que parecia ser uma boa oferta, a situação acabou se tornando uma dor de cabeça. A consumidora conta que, até a data desta publicação, o pedido sequer foi faturado, ou seja, não foi emitido a nota que oficializa a compra.

"Fiz várias reclamações no Instagram [da empresa], mas eles apagam tudo, e abri um chamado no Reclame Aqui, também sem resposta", relata a mulher. Após ser ignorada, ela procurou Samara Pink, sócia da empresa de Virginia Fonseca.

"Eles disseram que não poderiam me dar uma data. Pelo atendimento robotizado, é impossível cancelar. Você entra em um looping", lamenta ela.

A jovem conta que precisou entrar em contato com o banco para tentar reaver o valor pago pelos produtos da WePink. Após inúmeras tentativas, conseguiu ser atendida por um funcionário da empresa que solicitou o reembolso. Ela aguarda a resolução do caso.





Coleção de reclamações

O relato da fonte consultada pelo iG Gente é apenas um entre vários. No Instagram, os perfis de Virginia Fonseca e da WePink estão sendo inundados com reclamações de consumidoras insatisfeitas que não receberam seus produtos.

No site Reclame Aqui, a empresa da influenciadora acumula mais de 3,2 mil reclamações não respondidas. Entre as principais queixas estão problemas com o canal de atendimento e a entrega dos pedidos.

"Comprei no dia 22 de junho e já se passaram mais de 40 dias. Eles não respondem, nem o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), nem o WhatsApp, nem o Instagram. Meus produtos aparecem como devolvidos, mas eu nunca os recebi. Já pedi para que me respondessem e enviassem os produtos novamente com urgência, mas nada foi resolvido. Fiz a compra no cartão de crédito, já paguei a fatura e não recebi os produtos. Isso é uma palhaçada. Estou muito decepcionada!", relatou uma compradora.

Empresa e influenciadora ignoram reclamações



No Instagram de Virginia, que conta com mais de 48 milhões de seguidores e é considerada a principal vitrine da marca, não há espaço para reclamações. A influenciadora bloqueou a opção de receber comentários dos fãs.

Ainda assim, no mesmo canal, Virginia exalta o sucesso de vendas da WePink. "Finalizamos o mês de julho com um faturamento de 58 milhões. É muito louco parar para pensar que éramos apenas 4 pessoas com um sérum e um sonho. Sempre vindo na contramão do mercado e nos dedicando 10000% para entregar a melhor qualidade para vocês", escreveu a apresentadora do SBT no dia 1º de agosto.

Na publicação, a tática de abafar o caso também foi aplicada. Virginia limitou os comentários, mas não conseguiu apagar todas as reclamações. "A receita só cresce e os pedidos não chegam, que incrível!", destacou uma seguidora insatisfeita.

"Além de não terem compromisso com a entrega dos produtos, ainda apagam os comentários dos consumidores frustrados que só exigem respostas. A empresa tem que ser 10 em tudo, principalmente no quesito compromisso com o consumidor", criticou outra.

"Vocês faturam demais e a gente que fez o pedido não recebe a nossa compra. Tenho dois pedidos para serem entregues e nem sequer foram faturados. Inclusive, um deles vai fazer um mês que fiz e não consigo falar com a empresa WePink", acrescentou uma terceira.

A rotina continua

Reclamações apagadas, comentários bloqueados e uma coleção de críticas não impediram Virginia Fonseca de continuar com a divulgação. Nesta quinta-feira (8), a influenciadora apareceu nos Stories do Instagram para anunciar mais promoções de produtos da WePink.

O iG Gente entrou em contato com a assessoria da influenciadora, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta. A reportagem segue em aberto para um possível retorno da empresa.

