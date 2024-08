Reprodução/Instagram Margareth Serrão reclama sobre nova geladeira





A influenciadora Virginia Fonseca divertiu seus seguidores na manhã do último sábado (3) ao revelar a insatisfação de sua mãe, Margareth Serrão , com a geladeira da nova mansão. Segundo Virginia, o luxuoso refrigerador, que custa R$ 49.500, não estava funcionando como deveria.





“A geladeira não gela! Essa água está aqui desde ontem, pega nessa água”, disse Margareth, indignada, entregando uma das garrafas para a influenciadora. “Tem que vir colocar essa geladeira para funcionar ou, então, arrancar ela daqui e trazer outra”, declarou Margareth.

Ela mencionou que esse problema já havia acontecido outras vezes e que técnicos da empresa já tinham sido chamados, mas sem sucesso. "Eles vêm aqui, falam que mexem, mas não arrumam nada. Nós queremos solução, por favor", completou Margareth Serrão.

Nova mansão

Virginia e seu marido, o cantor Zé Felipe, se mudaram para a mansão no final de julho. Localizada na capital goiana, a propriedade, que levou três anos para ser concluída, possui sete suítes (todas com closet), brinquedoteca, piscina de 100 m² com telão ao redor, varanda gourmet, biblioteca e estúdios de gravação para o casal. Eles também têm um quarto destinado a armazenar presentes recebidos.

No ano passado, Virginia compartilhou em seu canal do YouTube o momento da compra dos eletrodomésticos para a nova mansão. No vídeo, ela escolhe um refrigerador de duas portas da marca Tecno Professional, avaliado em R$ 49.500 em sites de compra.