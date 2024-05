Reprodução SBT Regina Duarte

A atriz e ex-secretária especial de cultura Regina Duarte , de 77 anos, foi advertida pela rede social Instagram após ter compartilhado uma fake news que trazia informações falsas acerca da atuação do Governo Lula durante as fortes chuvas e enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul .







A postagem repostada pela intérprete é um vídeo de André Carlo Amaral Ventura, político português de extrema-direita, no qual ele mente e diz que o governo brasileiro recusou doações para os gaúchos vitimados na catástrofe . Duarte compartilhou o vídeo nesta segunda (13).





Quando os internautas acessam a publicação de Regina, o Instagram informa que se trata de um conteúdo falso. Além disso, a plataforma de interação social pertencente ao Grupo Meta direciona os usuários para um texto feito por uma agência de checagem que mostra por que a postagem é uma fake news.





À época em que compartilhou o vídeo falso, Regina Duarte havia dito: "Será que ainda não caiu a ficha de que estamos vivendo uma guerra? E por que razões se recusa apoio real, material, de um país irmão na luta pela dignidade, pela sobrevivência durante uma batalha".

