Reprodução/Instagram Marcos Mion surge em fotos com a família e corpo sarado chama a atenção

Marcos Mion está aproveitando os dias de folga com a família na Bahia. Em fotos publicadas pela esposa, Suzana Gullo, o apresentador ostentou o corpo sarado.

Nas imagens, o artista aparecei com a amada e os filhos, Romeo e Donatella, de 18 e 15 anos.

Os admiradores rasgaram elogios para o quarteto. "Família linda demais", disse uma; "Linda", disparou outra.

Além disso, alguns internautas questionaram a ausência do filho caçula, Stefano. Recentemente, Mion explicou o motivo de não o mostrar nas redes sociais.

"Antecipando perguntas que deverão aparecer: meus outros filhos são adolescentes e não gostam da exposição para milhões de pessoas. Eles têm redes fechadas. Quem me segue aqui há anos, acompanhou eles crescendo e, tenho certeza, hoje respeita a decisão deles apesar da curiosidade e saudade de acompanhá-los. Diferentemente do Romeozão, o relações públicas da família, que ama fazer vídeos, fotos e cumprimentar as pessoas", disse ele.

Em fotos publicadas pela esposa, Suzana Gullo, o apresentador ostentou o corpo sarado Reprodução/Instagram Marcos Mion está aproveitando os dias de folga com a família na Bahia Reprodução/Instagram Nas imagens, o artista apareceu com a amada e os filhos, Romeo e Donatella Reprodução/Instagram O apresentador do Domingão está na Bahia com a esposa e os filhos Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp