Reprodução/Instagram JLo e Ben Affleck se preparam para vender mansão em meio a crise

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão vivendo uma suposta crise no casamento e novas imagens indicam que eles estariam se preparando para vender a mansão na qual moram em Beverly Hills, na Califórnia.

O imóvel, avaliado em R$317 milhões, aparece em plataformas de imobiliárias americanas. Segundo o Daily Mail, os sites exibem o status da casa como vendida desde abril de 2023.

Porém, a volta das imagens na plataforma indicaria o retorno da casa no mercado.

A residência conta com 17 dormitórios, 30 banheiros, 15 vagas de garagem, 80 vagas para estacionar, sala de cinema privativa, spa e salão de beleza.

Crise no casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Segundo a revista Life & Style, o casal está se separando após menos de dois anos de casados. De acordo com uma fonte, a cantora e o ator "simplesmente não conseguiram fazer funcionar" a relação.

Além disso, a fonte afirmou que o artista não tem culpa da separação. "Eles estão prontos para o divórcio e, desta vez, Ben não é o culpado".

"Eles nunca vão parar de se amar, mas ela não pode controlar ele, e ele não pode mudar ela. Não teria como durar", declarou a fonte.

JLo e Ben Affleck se preparam para vender mansão em meio a crise Zillow JLo e Ben Affleck se preparam para vender mansão em meio a crise Zillow JLo e Ben Affleck se preparam para vender mansão em meio a crise Zillow





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp