Reprodução/Instagram Saulo Poncio pede nova chance para Gabi Brandt após traições e polêmicas

Saulo Poncio parece ver um novo futuro com Gabi Brandt, mãe dos seus três filhos. O cantor pediu uma segunda chance após diversas traições e problemas com a lei .

Em vídeo com Luan Otten, seu companheiro da dupla UM44K, o cantor reagiu a comentários dos internautas e afirmou que mudou após as polêmicas.

"'Te ofereço um trato e um cafuné'. Talvez um chifre também", declarou o internauta no vídeo, fazendo referência a uma letra da banda.

"Eu mudei, tô pronto para mudar. Gabi, se você estiver assistindo isso aí, me dá uma chance. Gosto de tu", respondeu Saulo.

Vale lembrar que o relacionamento de Poncio e Brandt começou em junho de 2018 e após o casamento, em 2019, já com o primeiro filho, Davi, ficou marcado pelas acusações de traições.

Entre idas e vindas, Gabi engravidou do segundo herdeiro, Henri, em 2021, e até do terceiro, Beni, nascido em maio de 2023. O término definitivo aconteceu em outubro do ano passado, quando a influenciadora se mudou da casa da família Poncio.





