Reprodução Ben Affleck vive crise no relacionamento com Jennifer Lopez desde maio

Ben Affleck, que vive uma crise no casamento com Jennifer Lopez, supostamente comprou uma nova mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos, o que aumentou ainda mais os boatos de que o casamento teria realmente chegado ao fim.

De acordo com o TMZ, o ator adquiriu uma mansão localizada no bairro de Pacific Palisades por US$ 20,5 milhões (cerca de R$ 115 milhões na cotação atual). A nova casa teria cinco quartos, seis banheiros, área para café da manhã e jantar, sala de estar independente, escritório, closets, sala de cinema, lavabo, dependência para hóspedes, entre outros.

A nova aquisição vem depois de Ben e J-Lo terem anunciado para venda a casa onde moravam juntos em Beverly Hills, por cerca de US$ 68 milhões, em junho deste ano. Ainda de acordo com o TMZ, Jennifer Lopez também estaria em busca de uma nova casa.

Divulgação/The Grosby Group Mansão comprada por Ben Affleck em Los Angeles, segundo TMZ

A crise no relacionamento é conhecida pelo público desde maio de 2024. A última publicação do casal junto nas redes sociais é de março, para uma publicidade do documentário “This Is Me...Now: Uma História de Amor”, que conta os bastidores da produção de um novo filme e álbum independentes produzidos pela estrela pop.

A cantora recentemente c omemorou seu aniversário de 55 anos sem a presença do marido, com quem é casada desde 2022.