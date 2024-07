Laís Seguin Ozzy Osbourne pede desculpas à Britney Spears após polêmica

Ozzy Osbourne , de 75 anos, pediu desculpas à estrela pop Britney Spears , de 42 anos, depois de ter feito um comentário polêmico durante um episódio do podcast The Osbournes . A retratação de Ozzy foi motivada por um pedido de sua filha, Kelly Osbourne, que também participa do podcast.

Recentemente, Ozzy expressou sua frustração ao afirmar que estava “farto de ver a pobre e velha Britney Spears”. Após refletir sobre o impacto de suas palavras, ele se desculpou publicamente: “Britney, eu realmente te devo um pedido de desculpas. Sinto muito por ter feito aquele comentário. No entanto, seria melhor se você não fizesse a mesma dança de m*rda todo dia. Mude alguns movimentos”, disse o ex-vocalista do Black Sabbath .

Kelly Osbourne saiu em defesa de Britney, afirmando seu apoio à cantora: “Eu amo sua dança, se isso te faz feliz, e sinto muito se algum de nós te ofendeu”. Sharon Osbourne, mãe de Kelly e esposa de Ozzy, também expressou seu carinho por Britney, embora tenha concordado com a crítica à repetitividade das danças.

“Eu amo Britney Spears, mas é a mesma dança todo dia. Eu realmente peço desculpas. Eu te amo e te acho linda”, acrescentou Ozzy. Em resposta às críticas, Britney Spears publicou um desabafo no Instagram, onde chamou a família Osbourne de “a família mais chata do mundo”. Esse post veio antes dela desativar suas redes sociais novamente, deixando em aberto se ela aceitará ou não o pedido de desculpas de Ozzy.

Kelly e Sharon Osbourne também haviam comentado sobre a situação, com Kelly expressando pena pela cantora e Sharon se referindo a Britney como uma “pobre criaturinha”. Essas declarações apenas aumentaram a tensão em torno da polêmica. A reação de Britney às desculpas de Ozzy ainda é desconhecida, uma vez que suas redes sociais permanecem desativadas.

Britney Spears havia respondido à crítica

Britney Spears não hesitou em responder às críticas feitas por Ozzy Osbourne sobre seus vídeos de dança no Instagram. Em um desabafo publicado nas redes sociais, a cantora não poupou palavras e disparou contra a família Osbourne, chamando-os de “a família mais chata que a humanidade já viu”.

“Vou dizer gentilmente à família Osbourne: vão se f*der!”, declarou Britney em seu post. Ela usou a ocasião para defender seu direito de dançar, reagindo a comentários do roqueiro que expressou cansaço em ver seus vídeos. Britney também fez uma comparação com críticas recentes à atriz Kate Beckinsale, que foi alvo de comentários sobre sua idade após postar fotos e vídeos.

A cantora ressaltou que a dança é uma forma de expressão pessoal e afirmou que continuará dançando, independentemente das críticas. “Dançar é parte da minha busca por autoexpressão. Eu ignoro esses críticos, assim como Kate fez!”, disse Britney. Finalizando seu desabafo, Britney falou sobre a importância de não se deixar afetar por comentários cruéis e de escolher bem quem permitir em sua vida.

“No mundo de hoje, onde as pessoas podem ser muito cruéis, é preciso ser cuidadoso com quem você deixa entrar na sua vida e no seu coração. Vou fazer um ensaio fotográfico com a Kate e, novamente, dizer à família Osbourne, que é a mais chata que a humanidade já viu: vão se f*der!”, concluiu Britney.