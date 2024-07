Reprodução/X Filho de Murilo Rosa cai no choro ao conhecer Rayssa Leal; vídeo emociona web

O filho de Murilo Rosa virou assunto nas redes sociais após um vídeo dele conhecendo a skatista Rayssa Leal viralizou. Artur conheceu a atleta em Paris e se emocionou.

Ao lado do pai, o menino conseguiu um momento com a medalhista e não segurou as lágrimas ao abraçá-la.

No vídeo, ele posa com um sorriso enquanto o ator tira a foto dos dois. Em seguida, Artur abraça Rayssa e cai o choro. "Espero que esse choro seja por uma coisa boa, pelo amor de Deus!", brincou ela, enquanto retribuia o abraço.

Os internautas se emocionaram com a interação entre os adolescentes. "Rayssa com a pouca idade que tem, já é gigante", disse um; "É muito legal ver um moleque ter uma reação tão emotiva e ser tão fã de uma menina. Coisa linda", declarou outro; "Ontem ela era a fã que chorava conhecendo o ídolo, hoje ela é a ídola que fãs choram quando conhecem. A vida é doida", comentou um terceiro.

DIVA ACESSÍVEL! 💚💛



O filho do ator Murilo Rosa encontrou Rayssa Leal em Paris e caiu no choro ao abraçar a atleta. Como não se emocionar? A adm teria a mesma reação. RAYSSA É PERFEITA! 🥰



🎥: @timebrasil #OlimpíadasNaCazé #Paris2024 pic.twitter.com/4WjHWVXKZf — CazéTV (@CazeTVOficial) July 30, 2024





