Reprodução Instagram - 29.7.2024 Ex-BBB Petrix e a ginasta Julia Soares

No último domingo (28), Julia Soares foi ovacionada pelo público durante sua apresentação solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Mas foi com a ajuda do ex-BBB Petrix Barbosa que um dos familiares da atleta pôde assisti-la na Arena Bercy. As informações e declarações são do “UOL”, que entrevistou Jackson Soares e Fabiana Soares , pais da competidora.



“Ele [Petrix] viu a gente na porta do ginásio e perguntou se a gente estava sem ingresso. Minha filha disse que sim e ele deu um ingresso para ela, e ela pôde ver a competição do lado da trave, justo onde a Julia se classificou”, contou Jackson.



Já Fabiana Soares explicou que tinha tentado comprar os ingressos quando as vendas foram abertas, mas que não conseguiu. Além disso, o patriarca afirmou que os valores aumentaram após a venda inicial, o que dificultou a compra.



“Quando abriu a venda de ingressos, a gente tentou comprar, mas não conseguiu. E mais recentemente estava muito caro. Aí o COI abriu a venda para os atletas, dois por atleta, e o preço era mais acessível, porque tinha lugares que não estavam mais disponíveis no site”, pontuou a mãe de Julia Soares.

