Reprodução Instagram Paula Fernandes em ensaio sensual

A cantora e compositora Paula Fernandes, de 39 anos, abriu o jogo sobre fazer ensaios fotográficos sensuais. Durante participação no “Altas Horas” deste sábado (27), ela disse que não tinha coragem em fazer registros ousados, mas que optou por fazê-los conforme amadureceu.



“Recentemente, eu fiz um ensaio fotográfico que eu dei o nome de 'Te faço feliz', porque ele é o retrato do meu amor próprio. Eu acabei demorando um pouco pra ter coragem de me expor dessa forma”, iniciou ela, em referência às críticas que recebeu em junho, quando publicou fotos sensuais.



“Quando comecei a aparecer no cenário, que sempre foi dominado por homens, sempre recebi muitas propostas para posar nua. E optei por um caminho e preferi apostar no meu talento. Não que eu julgue quem usa o corpo para alcançar alguma coisa, porque acho que isso aí é uma escolha”, acrescentou.



A cantora, no entanto, decidiu voltar atrás na decisão de não expor registros ousados. Ela define o atual momento como um processo de aceitação de si mesma. “Os anos se passaram, e eu me senti segura o suficiente para me despir da Paula Fernandes e aceitar a mulher que eu sou, vencendo meus complexos”, argumentou.



“Eu não queria que ficasse um ensaio sexual, queria que fosse sensual, elegante, com aquele jeito de menina mulher, madura. E daqui a uns anos, lá na frente vou olhar para trás e ver a mulher que eu fui”, finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.