Reprodução / Instagram Paula Fernandes posa de biquíni e cinturinha chama atenção

Nesta quarta-feira (28), Paula Fernandes chamou a atenção do público ao postar um carrossel de fotos aproveitando a piscina de um resort em Maceió.

Nas fotos, a cantora usa um biquíni preto e ostenta a barriga chapada e cintura fina, usando os cabelos soltos. "Dona de mim!", escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores se derreteram. “Tão linda”, elogiou uma. “PERFEITA”, comentou outra. “Que isso Paulinha? Quer matar nos do coração?”, perguntou um fã.

Vale lembrar que a sertaneja anunciou que está solteira em setembro do ano passado. Até então, ela estava em um relacionamento com Roni Cecconello. "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim", disse ela na época.

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente